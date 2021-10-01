100 лет со дня рождения народной артистки Беларуси Александры Климовой

Звезда Драматического театра имени Горького засияла на академических подмостках еще в 1950-х. В кулуарах ее прозвали королевой: в репертуаре гармонично уживались монаршие особы. Убедительна Климова была и в роли Клеопатры, и в образе Марии Стюарт. Родилась будущая актриса в Казахстане, сперва служила Магнитогорскому театру, во время Великой Отечественной давала антрепризы в военных госпиталях. Выпускница театрального училища Щепкина дебютировала в Минске в 1956 году. Триумфальной стала ее принцесса в спектакле Уильямса "Сладкоголосая птица юности". Среди громких работ - "Возвращение в Хатынь" по Адамовичу. Сияла Климова и на экране: в художественных лентах "Сыновья уходят в бой", "Атланты и кариатиды", "Эпилог".