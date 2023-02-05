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100 лет со дня рождения художника Леонида Щемелева

5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Участник войны и в свое время представитель нового поколения художников. В своих работах он поднимал философские проблемы и побуждал к размышлению о главных для человека вещах. Добро и зло, Родина и ее судьбы, любовь и радость к жизни - главные темы творчества мастера.

В 2003 году в Минске была открыта городская художественная галерея произведений Леонида Дмитриевича. К его вековому юбилею там начала работать экспозиция "Щемелев - зеркало эпохи" - более 150 живописных и графических работ автора.

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