100 лет со дня рождения художника Леонида Щемелева

5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Участник войны и в свое время представитель нового поколения художников. В своих работах он поднимал философские проблемы и побуждал к размышлению о главных для человека вещах. Добро и зло, Родина и ее судьбы, любовь и радость к жизни - главные темы творчества мастера.