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100 лет со дня рождения художника Михаила Савицкого
Шеф-мастеру честных картин в суровом стиле, единственному Герою Беларуси с кистью в руках сегодня 100 лет. Народный художник СССР Михаил Савицкий провел треть жизни в эпицентрах военного ужаса, а позже перенес на полотна десятки кадров из памяти. Как подчеркнул Президент Беларуси в своем обращении к дате сегодня, "Савицкий оставил наказ - помнить бессмертный подвиг народа и принесенные во имя счастливого будущего жертвы". Новатор, который будоражил общественность, мэтр правды шел вопреки канонам и пафосу.
Лидия Заблоцкая расставила акценты "савицкой эпохи". Жизнь этого деревенского парня имела все шансы оборваться. Причем десятки раз. Чего стоит 250 дней держать оборону Севастополя. А впереди борьба за жизнь и справедливость в пекле фашистской ненависти - самых ужасных концлагерях Европы: Бухенвальд, Дюссельдорф, Дахау.
Савицкому почти 40, он только с дипломом в руках. Его антиканон в репродукциях появляется на журнальных страницах "Огонька". Всплеск всесоюзного обсуждения. И пока вокруг лика "Партизанской Мадонны", купленной без раздумья Третьяковкой, скандалы и стремление новатора "утопить", верный свои принципам авангардист 6 лет сурово вычерчивает "Цифры на сердце". Пишет воспоминания без эскизов, плакатного героизма и сверхпафоса. Честно о фашистах и буквально по-черному. Зрителям от такой правды, доселе невиданной, жутко.
Факт
Так, наступила "савицкая власть". Создавал сериями иконы соцреализма. Круглосуточно в мастерской, иногда без копейки в кармане, не замечая, во что одет. Вел жизнь творческого затворника, даже ни разу не выезжая за пределы Беларуси. Эпоху его имени нужно было продолжитьв учениках.
Персонально под имя Савицкогопервые академические мастерские.
Чтобы сам мэтр обучал молодых художников, в 80-х строятэто здание на Некрасова, 3 в Минске. Сегодня Центр современных искусств. Конкурс был бешеным: всего 5 мест для сотни желающих. Суровое обучение лично у мастера приравнивали к аспирантуре.
Пока молодые художники переписывали работы и плакали после каждой курсовой, Савицкий делает все, чтобы пятерка была не просто подмастерьями или его копией. К выпуску становились мэтрами, имели стипендии и, что было в диковинку,личные мастерские.
Но при одном известном экс-министре культуры здание позже сталопустовать. Его лишили тех функций, которые заложил гуру Савицкий. Да и возглавить даже ученикам не предложили. В августе 2020 в залах, увы, творились совсем не академические перфомансы. Но благодаря указу Президента к 90-летию мастерабыл выделен опустевший усадебный дом в центре Минска. Не под коммерческие нужды, а в статус персональной галереи Савицкого. Одной из престижных в стране. Здесь от диплома до последней его работы.Патриарх все свое монументальное не продал ни в одни частные руки. Сохранил для нации.
К 100-летию единственного из деятелей искусстваГероя Беларуси и первого, кто награжден орденом Франциска Скорины,целый маршрут по "савицкой" эпохе.
На всех ведущих арт-площадках прямо сейчаспоказ главных "художественных мыслей мэтра".
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