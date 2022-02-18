100 лет со дня рождения художника Михаила Савицкого

Шеф-мастеру честных картин в суровом стиле, единственному Герою Беларуси с кистью в руках сегодня 100 лет. Народный художник СССР Михаил Савицкий провел треть жизни в эпицентрах военного ужаса, а позже перенес на полотна десятки кадров из памяти. Как подчеркнул Президент Беларуси в своем обращении к дате сегодня, "Савицкий оставил наказ - помнить бессмертный подвиг народа и принесенные во имя счастливого будущего жертвы". Новатор, который будоражил общественность, мэтр правды шел вопреки канонам и пафосу.



Лидия Заблоцкая расставила акценты "савицкой эпохи". Жизнь этого деревенского парня имела все шансы оборваться. Причем десятки раз. Чего стоит 250 дней держать оборону Севастополя. А впереди борьба за жизнь и справедливость в пекле фашистской ненависти - самых ужасных концлагерях Европы: Бухенвальд, Дюссельдорф, Дахау.



Савицкому почти 40, он только с дипломом в руках. Его антиканон в репродукциях появляется на журнальных страницах "Огонька". Всплеск всесоюзного обсуждения. И пока вокруг лика "Партизанской Мадонны", купленной без раздумья Третьяковкой, скандалы и стремление новатора "утопить", верный свои принципам авангардист 6 лет сурово вычерчивает "Цифры на сердце". Пишет воспоминания без эскизов, плакатного героизма и сверхпафоса. Честно о фашистах и буквально по-черному. Зрителям от такой правды, доселе невиданной, жутко.