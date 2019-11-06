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100-летний юбилей отмечает музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали хозяевам дворца. Так, в его интерьерах можно увидеть уникальную для Беларуси коллекцию часового искусства - одну из самых многочисленных и дорогих по оценкам экспертов.
С исторического места тему продолжит Анна Ковалева. К своему 100-летнему юбилею музей подошел в отличной форме: в фондах - более 250 тысяч предметов. Чтобы увидеть их, ежегодно приезжают 300 тысяч человек со всего мира. А коллектив учреждения на сегодня - лауреат сразу нескольких президентских премий. Но это все сегодня. А вообще в столетней летописи были разные страницы. Музей родился в период бурных революционных событий. В годы Великой Отечественной здесь был штаб Центрального фронта. Были в истории дворца и обстрелы, и пожары. После освобождения некогда величественное здание было не узнать - обвалившийся купол, черные глазницы выбитых окон, обрушенные крыши и стены. Чтобы вернуть его к жизни, ушло 2 десятилетия. Многие реликвии были утеряны. Но за 70 лет изменилось многое. Сегодня это уже музей высокого уровня и объект, которому присвоен статус высшей историко-культурной ценности мирового значения.
400 экспонатов в трех залах
Помимо этой книги, еще примерно 400 экспонатов в трех залах. Все это - выставочный проект, приуроченный к юбилейной дате. Здесь можно проследить всю историю музея. Отдельная фотозона в виде реставрационных мастерских - для желающих стать частью этой самой истории. В центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей состоялась торжественная церемония. Награды разного достоинства получили лучшие сотрудники музея. Вручение прошло под звуки живой музыки и выступление солистки Большого театра оперы и балета Беларуси Маргариты Левчук. Но даже день рождения - не повод расслабляться. Прямо сейчас в работе у музейщиков сразу несколько крупных проектов.
Международная конференция ученых к юбилею
Век в истории - повод для большого разговора. По этому случаю дворец Румянцевых и Паскевичей собрал ученых на международную конференцию. На ней представили исследования историков Беларуси и России. К слову, находки многих из них совсем недавно помогли обнаружить дворцовые тайны, в том числе фотоснимки, которые ранее обнародованы не были.
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