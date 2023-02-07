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10 февраля выступит первая семерка артистов "Фактор.by 60+", четверо пройдут в полуфинал
Шоу "Фактор.by" побило все белорусские рекорды телесмотрения: около 3,5 млн зрителей следили за проектом. А какую аудиторию соберет у экранов "Фактор.by 60+", узнаем совсем скоро.
Но уже есть основание полагать, что шоу не оставит зрителей равнодушными. Ведь главными героями станут наши мамы и папы, бабушки и дедушки, соседи или знакомые. Те, кто всегда хотел "в телевизор", наконец, получит, как минимум несколько минут славы на большой сцене. Премьера долгожданного проекта состоится уже в эту пятницу в 20:45. Нас ждет 6 эпизодов с артистами элегантного возраста со всей страны. Всего 23 претендента на победу в шоу должны будут преодолеть несколько этапов отбора: пройти в полуфинал, финал и суперфинал. Поближе с народными героями познакомимся совсем скоро.
Были люди, которые мечтали всю жизнь поработать на такой крутой сцене: свет, контент, номера, балет - всю жизнь люди это лицезрели в телевизоре, а сейчас они находятся на сцене с прекраснейшей картинкой, которую дарит нам БТ, и делают самое рейтинговое шоу нашей страны.
В эту пятницу выступит первая семерка артистов. Из них только четверо пройдут в следующий этап - полуфинал. Свой вердикт звездные судьи озвучат после всех выступлений. Телезрители в голосовании участвовать не будут, зато болеть можно всегда. Не пропустите яркую премьеру на "Беларусь 1" "Фактор.by 60+"! такого вы еще точно не видели.
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