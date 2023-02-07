10 февраля выступит первая семерка артистов "Фактор.by 60+", четверо пройдут в полуфинал

Но уже есть основание полагать, что шоу не оставит зрителей равнодушными. Ведь главными героями станут наши мамы и папы, бабушки и дедушки, соседи или знакомые. Те, кто всегда хотел "в телевизор", наконец, получит, как минимум несколько минут славы на большой сцене. Премьера долгожданного проекта состоится уже в эту пятницу в 20:45. Нас ждет 6 эпизодов с артистами элегантного возраста со всей страны. Всего 23 претендента на победу в шоу должны будут преодолеть несколько этапов отбора: пройти в полуфинал, финал и суперфинал. Поближе с народными героями познакомимся совсем скоро.