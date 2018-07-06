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10 финалистов национального отбора определят порядок выступлений в финале

10 финалистов национального отбора определят порядок выступлений в финале

Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 7 июля в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» состоится не позднее 15 сентября. 

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