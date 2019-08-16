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10-летие коронации иконы Божьей Матери "Владычица Озер" празднуют в Браславе
Этот обряд в католической церкви является признанием чудотворства святыни. Изначально она хранилась в монастыре на острове озера Неспиш. В 1832 году обитель была полностью уничтожена пожаром, огонь не тронул лишь икону. И вот уже более ста лет она хранится в Браславском костеле, который в 2000 году стал санктуарием - местом паломничества верующих. Образ Божьей Матери "Владычица Озер" стал первой коронованной иконой в Витебской области и седьмой в Беларуси.
В костеле уже собираются паломники со всей Беларуси
Начало службы в 18:00. Также вечером пройдет концерт органной музыки, молитва и процессия со свечками. А в ночь на субботу - литургия перед иконой. Главная торжественная служба состоится завтра рядом с Браславским костелом.
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