10-летие коронации иконы Божьей Матери "Владычица Озер" празднуют в Браславе

Этот обряд в католической церкви является признанием чудотворства святыни. Изначально она хранилась в монастыре на острове озера Неспиш. В 1832 году обитель была полностью уничтожена пожаром, огонь не тронул лишь икону. И вот уже более ста лет она хранится в Браславском костеле, который в 2000 году стал санктуарием - местом паломничества верующих. Образ Божьей Матери "Владычица Озер" стал первой коронованной иконой в Витебской области и седьмой в Беларуси.

