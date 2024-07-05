Финалом республиканского проекта "Властелин села" на самую работящую и творческую семью в стране сегодня стартовала программа праздника Купалье. Площадкой вновь выступили Горки. А на главной площадке фестиваля "Александрия собирает друзей" на живописном берегу Днепра заканчиваются последние приготовления. Уже завтра развернется самый душевный праздник лета - Купалье. В этот раз в нем примут участие не только таланты Беларуси, но и 22 регионов России, а также из Узбекистана и Азербайджана. Как проходит подготовка, узнаем у нашего корреспондента Андрея Ястребова.

До старта всеми любимого и долгожданного праздника здесь, в агрогородке Александрия, остается меньше суток. На главной сцене - последние прогоны. Готовы фуд-корты и подворья. Самые талантливые и самобытные артисты страны уже собираются выезжать в Александрию.



Это наша традиция - дарить самое лучшее, тем более для гостей праздника Купалье в Александрии, делятся артисты народного хора Центра культуры из Мстиславля. Коллективу 30 лет. За это время уже давно влюбили в себя своего зрителя.



Здесь на месте в мероприятиях всех участвуем. Ближайшее зарубежье - в России мы частые гости. Если в Россию едем, заказывают наши белорусские песни, любят их слушать. А мы всегда рады дарить свое творчество. Светлана Столярова, хормейстер коллектива народного хора народной песни Мстиславского районного центра культуры



Всегда рады приехать в Александрию, потому что это такой замечательный праздник, где дарят друг другу хорошее настроение. И в этот раз мы ждем гостей на наш падворак. Мы вам подарим и песни, и "пачастункі". Надежда Михалева, руководитель кружков Мстиславского районного центра культуры



Более сотни мастеров заявлены в этот раз на празднике Купалье - из России, Узбекистана, Азербайджана. Но самый представительный культурный десант из Беларуси - свыше 200 умельцев. Жарко сейчас в кузне у Сергея Кудикова - участника фестиваля.



В умелых руках металл превращается в купальский венок, кстати, символ нынешнего праздника. Есть мечта - рассказывает народный мастер - объединить под ним всех кузнецов, создать творческий союз. Приглашает всех на Купалье.



Началось все с 2007 года, когда у нас на Замковой горе прошли первые бои исторической реконструкции - Рыцарский фест. Себе сам начал делать первый доспех. С течением лет построил большую кузню. Смысл жизни такой. К этому празднику в Александрии я уже подготовил большое количество сувениров, заходите в гости. Сергей Кудиков, народный мастер Беларуси



15-й по счету фестиваль порадует яркой программой на любой возраст. Торговые ряды, несколько концертных площадок - от фольклора до эстрады. А еще цирковое представление. Кстати, чтобы все были сыты, организованы фуд-корты - 5 зон с мангалами, печами-казанами. Будут приготовлены две тонны шашлыка. Автопарки, железная дорога запускают дополнительные рейсы, чтобы все гости смогли попасть на праздник.



Дополнительно к основным поездам назначены 14 поездов. 9 - со станции Могилев до станции Копысь. Станция Орша - станция Копысь - 5 поездов. Расписание составлено с таким учетом, чтобы наши граждане могли подъезжать к основным мероприятиям. Будут курсировать с 10 утра до 3 часов утра 7 июля. Александр Булавко, начальник пассажирского отдела Могилевского отделения Белорусской железной дороги



Малые концертные площадки завтра начнут работу с 12:00. Интересно будет знакомство с фольклором тех мест и городов, откуда приедут гости. Кстати, присматривайтесь, среди них будут и звезды. Они всегда рады селфи-автографам.



Мы ожидаем большой концерт "Союзные гости в гостях Александрии". С участием российских артистов - Надежды Крыгиной, Хор Сретенского монастыря. Заслуженной артистки России - Зара, Александра Панайотова. Наши любимые белорусские артисты - Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, ансамбль "Верасы". Будет очень интересно. Ирина Лещеко, замдиректора Могилевской областной филармонии



Кстати, программа Купалья уже стартовала финалом республиканского проекта "Властелин села" на самую работящую и творческую семью в стране. Площадкой вновь выступили Горки.

