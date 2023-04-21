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Международный конкурс молодежного творчества прошел в Минске

Портреты венесуэльских героев на славянских матрешках! Международный конкурс молодежного творчества прошел в Минске. Это далеко не первый совместный творческий проект посольства Боливарианской Республики Венесуэла и Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В этот раз 12 юных белорусских и российских художников изучали историю освободительной борьбы в Венесуэле, которая длилась более 200 лет. Свои знания о подвигах таких героев, как Симон Боливар, Франсиско де Мирандаучащиеся из Минска и Санкт-Петербурга отобразили в своих конкурсных работах символически на деревянных матрешках.

Победителем международного конкурса стала учащаяся Российского колледжа традиционной культуры из Санкт-Петербурга.

Творческий молодежный конкурс проводился также в рамках Международного дня солидарности с Венесуэлой.

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