Портреты венесуэльских героев на славянских матрешках! Международный конкурс молодежного творчества прошел в Минске. Это далеко не первый совместный творческий проект посольства Боливарианской Республики Венесуэла и Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В этот раз 12 юных белорусских и российских художников изучали историю освободительной борьбы в Венесуэле, которая длилась более 200 лет. Свои знания о подвигах таких героев, как Симон Боливар, Франсиско де Мирандаучащиеся из Минска и Санкт-Петербурга отобразили в своих конкурсных работах символически на деревянных матрешках.