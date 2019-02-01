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113 заявок из 16 стран - это рекорд за последние 7 лет отбора на "Евровидение" в Беларуси
113 заявок из 16стран. Белтелерадиокомпания завершила прием анкет на участие в национальном отборе "Евровидения". И это рекордное число желающих за последние 7 лет. За право представить нашу страну на песенном конкурсе поборются также музыканты из России, Украины, Польши, Румынии, Швеции, США, Великобритании, Португалии. Впервые в истории проекта анкеты кандидатов принимались исключительно в электронном виде. Прием начался 22 января и завершился сегодня в полночь.
В понедельник состоится прослушивание всех претендентов в режиме живого звука в студии "600 метров" на Макаенка, 9. На сайте Белтелерадиокомпании будет идти онлайн-трансляция. Финалистов национального отбора определит профессиональная фокус-группа. Право выступить перед телеаудиторией в прямом эфире сразу двух телеканалов - "Беларусь 1" и "Беларусь 24" получат 10 претендентов.
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