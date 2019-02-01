113 заявок из 16 стран - это рекорд за последние 7 лет отбора на "Евровидение" в Беларуси

113 заявок из 16стран. Белтелерадиокомпания завершила прием анкет на участие в национальном отборе "Евровидения". И это рекордное число желающих за последние 7 лет. За право представить нашу страну на песенном конкурсе поборются также музыканты из России, Украины, Польши, Румынии, Швеции, США, Великобритании, Португалии. Впервые в истории проекта анкеты кандидатов принимались исключительно в электронном виде. Прием начался 22 января и завершился сегодня в полночь.