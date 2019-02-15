115 лет назад родилась Лариса Александровская

Прима национальной оперы, народная артистка СССР, режиссер и общественный деятель. Она озвучила премьеры белорусских композиторов, прославила наши народные песни, стояла у истоков формирования музыкального образования в Беларуси. В годы Великой Отечественной войны певица выступала на фронтах, вдохновляя бойцов на победные сражения своим талантом и песней.