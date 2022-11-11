11 ноября смотрите третий выпуск телекастинга "Фактор.by". Кто сегодня выйдет на сцену попытать счастья?

Свежая порция голосов на "Фактор.by". Третий выпуск телекастинга уже сегодня. Напомним, уже более 30 артистов запаковали чемоданы в тренировочный лагерь. Почти столько же потенциальных звезд оказались мнимыми, по версии наставников, и не прошли дальше.

Кто сегодня выйдет на сцену попытать счастья? Еще более противоречивые выступления и острые на язык судьи.