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11 ноября смотрите третий выпуск телекастинга "Фактор.by". Кто сегодня выйдет на сцену попытать счастья?

Свежая порция голосов на "Фактор.by". Третий выпуск телекастинга уже сегодня. Напомним, уже более 30 артистов запаковали чемоданы в тренировочный лагерь. Почти столько же потенциальных звезд оказались мнимыми, по версии наставников, и не прошли дальше.

Кто сегодня выйдет на сцену попытать счастья? Еще более противоречивые выступления и острые на язык судьи.

Миллионам зрителей предстоит снова проверить свою интуицию: будут ли они в унисон с решением судей? Третий выпуск телекастинга в 20:45.

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