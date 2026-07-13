13 июля завершаются прослушивания на шоу "Фактор.ВY" и "Фактор. BY 60+"

Последний шанс заявить о своем таланте: "Фактор.BY" и "Фактор. BY 60+" завершают живые прослушивания. 13 июля - финальный день предкастингов.

Фокус-группа будет работать с 12:00 до 18:00 в режиме нон-стоп по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 49. Важное условие - исполнять композиции нужно а капелла. Также важно заполнить анкету, это можно сделать на сайте news.by или прямо на кастинге.

"Мне кажется, что успех "Фактор.ВY" и "Фактор. BY 60+"в том, что у нас это душевнее, все по-настоящему, нет каких-то жестких моментов, когда приходит конкурсант, и ему просто говорят "до свидания". У нас каждый член жюри проникается судьбой этого человека, пытается услышать и найти талант", - отметил певец, автор песен Никита Фоминых.

За четыре дня прослушиваний в белорусской столице ближе к сцене стали свыше 200 человек. Самым старшим смельчакам 77 лет.