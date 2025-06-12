13 июня стартует единственный национальный фестиваль "Маладзечна-2025"

Единственный в Беларуси национальный фестиваль "Маладзечна-2025" 13 июня даст торжественные фанфары в честь открытия. Это 24-я в истории мотивация для поэтов и композиторов обновить белорусский репертуар. События в рамках форума идут со вторника, 10 июня.

Вахтер Дворца культуры г. Молодечно Оксана Юркевич каждый год присутствует на фестивале. Оксана вышла замуж в год проведения первого фестиваля в Беларуси.

"Я вышла замуж 5 июня 1993 года. Когда мы со своим любимым ехали в машине, видели нарядных людей - это был самый первый фестиваль. Мы шли возлагать цветы к памятнику воинам-освободителям, к Вечному огню. На пути нас встретили артисты, участники. Это для меня такое значимое событие. Все осталось в памяти", - рассказала Оксана Юркевич.

И с тех пор в Молодечно взяли за правило принцип идеальной семьи - не критиковать, а с любовью развивать белорусскую эстраду. Слова здесь правят тактом. Молодечно как мотивация представлять новые песни, чтобы не жить только нетленками.

Тамара Бунто, член Союза писателей Беларуси и Белорусского союза женщин:

"Это отбор, это опробование на слушателях. Это праздник, когда звучат родные песни в сердце".

Хитами стали песни "свояка" Молодечно Олега Елисеенкова. Его сочинения на бис прозвучат со сцены амфитеатра завтра. Увы, за роялем будет пусто, а фирменная улыбка блеснет лишь с экрана. Концерт-открытие станет посвящением ушедшему композитору.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

"37 лет вместе. Самую последнюю работу при жизни Олега я уже пою в концертах. Я поставил ее в золотые хиты. Это будет первый трек будущего 16-го альбома, который я планирую выпустить. Он так и будет называться "Жить без песен нельзя". И альбом будет посвящен памяти моего друга Олега Елисеенкова".

Максим Рассоха, художественный руководитель - главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга:

"Весь концерт будет из произведений Олега Елисеенкова. Самый важный момент, что это будет дань памяти. Мы услышим то, что он и сам исполнял. Услышим его исполнение. Песня будет сделана таким образом, что его голос будет звучать с экрана, а мы живьем будем ему аккомпанировать, то есть мы сделали такой перформанс. Все-таки хотелось отдать память человеку, который много сделал для этого фестиваля".

Его командировка на малую родину началась бы уже сегодня с конкурса юных исполнителей "Маладзічок", где решает далеко не популярность продюсерских центров.

В Молодечно всегда все было по таланту. Олег Елисеенков всегда боролся за честный подсчет в кулуарах республиканских конкурсов. Эти принципы учтут, когда будут решать, какой детский голос станет лучшим на конкурсе "Маладзічок". Голос Олега Елисеенкова тоже прозвучит хрусталем - это приз для Гран-при.

Эти крылья по итогу улетят в Минск. Они уже в руках Богданы Филиппович, воспитанницы столичной детской школы искусств № 2, что соседствует с домом маэстро Финберга, символично ли? В память о народном артисте концертный оркестр его имени даст завтра выступление в Молодечно. Дадут джазу и на главных улицах города.

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры г. Молодечно:

"Только живой звук, никаких фонограмм и обманов. Мы везем фестиваль в каждый уголок Молодечненского района. В этом году впервые будем делать концертные программы на предприятиях".