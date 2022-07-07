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140 лет со дня рождения Янки Купалы празднуем в музее поэта и на малой родине песняра
Юбилей национального классика. Сегодня исполняется140 лет со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. Он - символ отечественной литературы и личность, определившая самосознание и духовный путь нашего народа. Многочисленные мероприятия в честь дня рождения песняра проходят в течение года. Сегодня они охватят площадки по всей стране, состоится возложение цветов к памятнику поэту в белорусской столице. Свою программу к юбилею Янки Купалы подготовил литературный музей, а также четыре региональных филиала. В субботу, 9 июля, купаловский праздник поэзии, песни и народных ремесел будет принимать малая родина поэта - Вязынка.
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