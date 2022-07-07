140-летие со дня рождения Янки Купалы празднуем в эфирах Белтелерадиокомпании

Празднуем 140-летие со дня рождения Янки Купалы вместе с Белтелерадиокомпанией. В юбилейный день классика подготовлены тематические эфиры. "Па слядах Купалы" отправимся на "Беларусь 3". В новом проекте проанализируем современность народного поэта в наши дни. Есть ли место его произведениям в репертуаре эстрадных артистов сегодня и в чем секрет "Павлинки"? К слову, последнюю версию воплощения этой пьесы на сцене Купаловского на "Беларусь 3" покажут в 18:45. Услышим и поэтические строки в межпрограммных телероликах и на волнах радио. В эфире канала "Культура" прозвучит музыка наших композиторов по мотивам творчества Купалы, популярные песни Мулявина в записи ансамбля "Песняры". Продолжится празднование юбилея тематическими программами и в выходные.