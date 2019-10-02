14 декабря театр имени Янки Купалы планирует провести венский бал

В Беларуси возрождают танцевальные традиции. 14 декабря Национальный академический театр имени Янки Купалы планирует провести первый бал. В этом году театр начал сотый сезон, но само здание принимало подобные мероприятия еще 130 лет назад. Венский бал начнут дебютанты, а это примерно 20 пар юношей и девушек от 16 до 26 лет, которые пройдут предварительный кастинг. Победители получат бесплатные билеты и танцевальные мастер-классы.Воссоздавать атмосферу венских балов в Купаловском театре поможет австрийское посольство в Беларуси.