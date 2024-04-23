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14 мастеров и переплетение самобытных ремесел - культурное наследие малой родины презентуют умельцы из Солигорска
Одна выставка - 14 мастеров и переплетение самобытных ремесел из сокровищницы народного творчества. Культурное наследие своей малой родины презентуют мастера из Солигорска. В столицу народные умельцы привезли авторское богатство - расписные ковры, глиняные и изделия из соломки, также тканые пояса и стеклянные картины. Кроме взрослых носителей художественной культуры, экспозицию дополнили изделия воспитанников студий декоративно-прикладного искусства.
Центральное место в арт-пространстве занимает экспозиция учеников и руководителя заслуженного любительского коллектива Беларуси "Скарбонка". В этом году у них юбилейный сезон. 40 лет они хранят и развивают традиции керамического искусства.
Увидеть сокровища народных умельцев из Солигорска можно до конца апреля в художественном зале при Минском областном центре народного творчества.
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