15 июля на "Славянском базаре" в Витебске пройдет концерт Олега Газманова

Первые гости юбилейного "Славянского базара" собрались на вечерний "Пикник".

14 июля под закат на Центральном спортивном комплексе раздали рока. Три именитые группы - "Чиж и Ко", "Пикник" и "Елфимов" - собрали аншлаг в 6 тыс. зрителей. Кстати, столько же мест и в Летнем амфитеатре.

А 15 июля на арену выйдет народный "есаул" Олег Газманов в преддверии личного юбилея - певцу и композитору через неделю исполнится 75 лет.

Центральный спортивный стадион принимает "Славянский базар" второй год кряду. На 34-м фестивале искусств на этой площадке прошел концерт народного артиста России Стаса Михайлова.