15 июля отмечается 150 лет со дня рождения Алоизы Пашкевич

15 июля Беларусь вспоминает Алоизу Пашкевич, вошедшую в историю под звучным псевдонимом "Цётка".

Зачинательница белорусской прозы, автор белорусского "Букваря", рассказов, очерков, статей, именно она открыла крестьянским детям путь к родному слову.

На стихи Алоизы Пашкевич писали музыку композиторы Игорь Лученок, Юрий Семеняко и Дмитрий Смольский. Песня ансамбля "Сябры" "Кася" написана на стихотворение Цётки "Лето".

Надежда Керченко, ведущий методист отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

"Она поднимала вопросы, связанные с положением женщин. Она возвышала женщину и служила своему народу тем, что она писала. Она была и педагогом, и просветителем, и поэтессой. Она была настоящей женщиной, которая вошла в историю. Можно не знать многие имена, но псевдоним Алоизы Пашкевич Цётка знают все в Беларуси".

Специально к 150-летию со дня рождения поэтессы Национальная библиотека Беларуси подготовила тематическую выставку. В экспозиции - оригинал журнала "Лучынка", редактором которого была "Цётка", хрестоматийные сборники, стихотворные строчки.