159 раритетов из Гохрана пополнят фонды 7 музеев Беларуси

Государственное хранилище ценностей Министерства финансов Беларуси передаст уникальные предметы в фонды отечественных музеев. Такая практика уже стала традиционной с 2014 года. Безликий конфискат и ювелирный лом из ломбардов обретают вторую публичную жизнь. Среди получателей в этом году стали сразу 7 музеев республиканского и регионального значения.

Их статус подтвержден экспертами. Совершенно точно 159 предметов имеют историко-культурную ценность. Согласно постановлению Совета Министров, до 1 ноября текущего года они будут зачислены на музейный баланс.

И это важная государственная миссия. Раритеты не прячут под замком, а делают историю видимой и доступной.

Один из самых посещаемых музеев страны (единственный под историческим победным флагом) - Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Здесь умеют сохранять память, а еще приумножать. Судите сами: в 1944 году фонды освобожденного Минска насчитывали около 10 тыс. единиц хранения. А сегодня цифра выросла до 164 тыс.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"В среднем каждый год наши фонды пополняются на 1200 музейных предметов и научно-вспомогательных материалов. Источники разные, действительно. Это личные архивы потомков ветеранов Великой Отечественной войны. Это и различные государственные учреждения, в частности, Государственное хранилище ценностей. С 2019 по 2024 год в наш музей поступило 94 единицы ценностей из Государственного хранилища".

Историей орденов и медалей научные сотрудники занимаются особенно тщательно. Благо есть что изучать.

орден news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8ba7a69-45d3-432c-a6cd-ddbbdb4b7246/conversions/9909eef0-4c2d-46c6-8683-5bbb0d570108-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8ba7a69-45d3-432c-a6cd-ddbbdb4b7246/conversions/9909eef0-4c2d-46c6-8683-5bbb0d570108-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8ba7a69-45d3-432c-a6cd-ddbbdb4b7246/conversions/9909eef0-4c2d-46c6-8683-5bbb0d570108-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8ba7a69-45d3-432c-a6cd-ddbbdb4b7246/conversions/9909eef0-4c2d-46c6-8683-5bbb0d570108-xl-___webp_1920.webp 1920w

Например, орден Красного Знамени из серебра 925 пробы, украшенный эмалью, мог бы остаться загадкой. Зацепкой в этом деле стал номер 16. Специалисты сделали запрос в архив и выяснили имя владельца. Оказалось, герой - генерал Никита Федотович Лебеденко.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Участвовал в советско-финляндской войне, командовал мотострелковой дивизией в период боев, за что был награжден этим орденом. А всего, как мы узнали в дальнейшем, у генерала Лебеденко 6 орденов Красного Знамени. Очень интересно, что третья его награда, тут номер указан, пополнила фонды нашего музея".

украшения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8590ebd9-f49f-4eac-bf80-2b3b89f83be5/conversions/b6288526-3c95-434d-bb78-a77670cd48f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8590ebd9-f49f-4eac-bf80-2b3b89f83be5/conversions/b6288526-3c95-434d-bb78-a77670cd48f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8590ebd9-f49f-4eac-bf80-2b3b89f83be5/conversions/b6288526-3c95-434d-bb78-a77670cd48f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8590ebd9-f49f-4eac-bf80-2b3b89f83be5/conversions/b6288526-3c95-434d-bb78-a77670cd48f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

До 1 ноября текущего года ожидается новое поступление из Государственного хранилища ценностей. Здесь работают эксперты, которые следят за "сокровищами". Оценивают, подтверждают культурно-исторический статус, уточняют провенанс.

Светлана Крутько, начальник отдела Государственного хранилища ценностей Министерства финансов Беларуси:

"Проводится первоначальный осмотр, а также определение пробы изделия, то есть это драгоценный металл или недрагоценный металл. И каждый из этих предметов, если он может представлять собой ценность, отправляется на рассмотрение и подготовку комиссии по зачислению ценностей в культурно-исторический фонд".

Комиссия, в которую входят эксперты из Министерства финансов, Министерства культуры, Таможенного комитета и представители музеев, вынесла вердикт по ценностям. В этом году таких предметов 159.

Замначальника отдела экспертно-аналитической аттестации ценностей Министерства финансов Беларуси Татьяна Барташевич показала часы, которые были найдены поисковыми батальонами. "Они, конечно, уже не на ходу, но как исторический факт, что наряду с обручальными кольцами, нательными крестиками, встречаются такие изделия из золота. Это где-то конец XIX века", - обратила внимание она.

Павел Романовский, замначальника главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30dce6e6-8e9c-4b20-a01f-d3dd5772883b/conversions/de48a001-6dc1-4a02-8862-15e553f7fe0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30dce6e6-8e9c-4b20-a01f-d3dd5772883b/conversions/de48a001-6dc1-4a02-8862-15e553f7fe0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30dce6e6-8e9c-4b20-a01f-d3dd5772883b/conversions/de48a001-6dc1-4a02-8862-15e553f7fe0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30dce6e6-8e9c-4b20-a01f-d3dd5772883b/conversions/de48a001-6dc1-4a02-8862-15e553f7fe0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Романовский, замначальника главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси:

"Постановление принимается правительством по согласованию с главой государства, что уже свидетельствует о важности данного нормативного акта и данных действий. Глава государства уделяет особое внимание сохранению историко-культурного наследия нашей страны и предоставлению возможности каждому из нас прикоснуться к истории нашей страны".

Документы, ведомственные акты и строгие формулировки закона - это лишь формальная сторона дела. На практике решение Совмина означает вот что. Предметы, представляющие собой историческую ценность, официально меняют статус. Это значит, что вместо строгого языка финансового учета они приобретают новую жизнь - музейную.

Но прежде чем предмет окажется на витрине, научные сотрудники музея пишут его легенду: собирают факты из всех доступных источников. Работа скрупулезная. Несвижский музей-заповедник задал планку: фамилия Радзивиллов по статусу предполагает все самое лучшее.

"Эти предметы буквально пропитаны той атмосферой. И когда мы узнаем о некоторых предметах, об их истории, иногда это даже шокирует", - признался старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Чистяков.

серебряная лопатка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/276a914d-092e-4aa3-b797-f76b13642e21/conversions/fbe358b2-f255-4dd8-b0d1-8a0daf9286cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/276a914d-092e-4aa3-b797-f76b13642e21/conversions/fbe358b2-f255-4dd8-b0d1-8a0daf9286cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/276a914d-092e-4aa3-b797-f76b13642e21/conversions/fbe358b2-f255-4dd8-b0d1-8a0daf9286cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/276a914d-092e-4aa3-b797-f76b13642e21/conversions/fbe358b2-f255-4dd8-b0d1-8a0daf9286cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Серебряная лопатка для сбора крошек со стола, изящные бонбоньерки для духов и сумочки (тоже из серебра) для неистовых театралок. Это не просто артефакты, это свидетели эпохи.

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Мы должны знать, для чего предназначен предмет, где он был изготовлен, кем он был изготовлен, какие технологии при этом использовались для того, чтобы все, кто пришел сюда, могли понять, что нация ценит свою историю. История есть показатель существования самой нации как таковой".

первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Наталья Жерко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2940c1a2-8f39-47c9-ac0a-dd839f0cd455/conversions/449bfb9d-0850-44e1-8191-e84683f50933-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2940c1a2-8f39-47c9-ac0a-dd839f0cd455/conversions/449bfb9d-0850-44e1-8191-e84683f50933-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2940c1a2-8f39-47c9-ac0a-dd839f0cd455/conversions/449bfb9d-0850-44e1-8191-e84683f50933-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2940c1a2-8f39-47c9-ac0a-dd839f0cd455/conversions/449bfb9d-0850-44e1-8191-e84683f50933-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Работа ведется по определенному регламенту, то есть каждый новый предмет проходит определенный этап, прежде чем попадает в музейный фонд, - пояснила первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Наталья Жерко. - Когда предмет попал во временное хранение, его можно рассматривать на фондово-закупочной комиссии и определять его дальнейшую судьбу. Фондово-закупочная - это внутренний орган нашего музея, который определяет, насколько этот предмет интересен для экспозиции, для постоянной или временной, требуется ли ему реставрация, в какой он будет числиться коллекции. И когда уже определена его судьба, так скажем, он попадает в списки постоянного хранения".