3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
15 сентября в Беларуси отмечается День библиотек
Ежегодно 15 сентября в нашей стране отмечается День библиотек. Дата приурочена ко дню основания Национальной библиотеки Беларуси - главного книгохранилища страны. Мы проведем дозор в Национальной библиотеке и поздравим с праздником!
Библиотека была торжественно открыта 16 июня 2006 года. Она представляет собой ромбокубооктаэдр, часто ее называют "алмазом", высота здания - почти 75 метров, вес -115 000 тонн, и это не считая книг. Пользователям доступно свыше 9,8 миллиона экземпляров различных носителей информации по всем отраслям знаний.
Наша библиотека была помещена на 11-е место в рейтинге фантастических архитектурных работ по версии американского издания, также включена в российскую книгу "100 самых удивительных достижений современной архитектуры".
В библиотеке можно заказать экскурсии на любой вкус - например, экскурсии под названием "Минск на ладони" с посещением обзорной площадки или экскурсию-квест "В поисках наследия Франциска Скорины".
В Республике Беларусь действует около 3 000 публичных библиотек, библиотечный фонд которых составил 56 миллионов экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации. Поздравляем всех работников библиотечной сферы с профессиональным праздником!
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера