15 сентября в Беларуси отмечается День библиотек

Ежегодно 15 сентября в нашей стране отмечается День библиотек. Дата приурочена ко дню основания Национальной библиотеки Беларуси - главного книгохранилища страны. Мы проведем дозор в Национальной библиотеке и поздравим с праздником!



Библиотека была торжественно открыта 16 июня 2006 года. Она представляет собой ромбокубооктаэдр, часто ее называют "алмазом", высота здания - почти 75 метров, вес -115 000 тонн, и это не считая книг. Пользователям доступно свыше 9,8 миллиона экземпляров различных носителей информации по всем отраслям знаний.



Наша библиотека была помещена на 11-е место в рейтинге фантастических архитектурных работ по версии американского издания, также включена в российскую книгу "100 самых удивительных достижений современной архитектуры".



В библиотеке можно заказать экскурсии на любой вкус - например, экскурсии под названием "Минск на ладони" с посещением обзорной площадки или экскурсию-квест "В поисках наследия Франциска Скорины".



В Республике Беларусь действует около 3 000 публичных библиотек, библиотечный фонд которых составил 56 миллионов экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации. Поздравляем всех работников библиотечной сферы с профессиональным праздником!



