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16 июля на "Славянском базаре" стартует День молодежи и конкурс молодых исполнителей
Сегодня на "Славянском базаре в Витебске" День молодежи. Примечательно, что в этом году БРСМ отмечает 20-летний юбилей. Параллельно с продолжением Дня Союзного государства в афише фестиваля большой диалог, интенсивы, встречи и конкурс молодых исполнителей. Как стартовал День молодежи? Расскажет Лидия Заблоцкая (видео).
Новый формат Дня молодежи предполагает работу площадок по всему Витебску с участием ребят из всех регионов и столицы. И как раз сегодня на "Славянском базаре" стартует конкурс молодых исполнителей. Они намерены очаровывать публику славянскими хитами, а сопровождать выступления артистов будет Президентский оркестр Республики Беларусь.
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