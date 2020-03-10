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16 тонн арт-элементов доставили сегодня из Германии на выставку в Минск
Во Дворце искусства покажут современные арт-объекты из Германии. Более четырех сотен фото и инсталляций грузовиками доставили в Беларусь. Экспериментальный проект готовили два года, инициаторы - наш Союз художников и Институт имени Гете в Беларуси. Смелый немецкий арт увидим прямо сейчас в репортаже нашего корреспондента Лидии Заблоцкой.
К такому вызову Дворец искусства готовили две недели. Меняли направления света и создавали целые лабиринты. Теперь пространство выдерживает 16 тонн немецкого арта. Большинство работ - родом из ГДР и ФРГ. И эту атмосферу вы точно почувствуете. Специально для выставки из Германии привезли вот такие телевизоры-"кубики". На них с помощью DVD показывают арт-хаус времен падения Берлинской стены. В интернете такого точно не увидите.
Работы 111-ти авторов. Они жили по разные стороны границы ГДР и вот так - нестандартно - видели действительность. Магазинные тележки на фортепиано, алюминиевые листы из книги или Будда, который смотрит телевизор и медитирует. Вся абстракция - оригинальна.
Печатной графики и непротокольных фотографии здесь - большинство. В 60-70 годах музеи современного искусства выкупали эти работы у молодых авторов. Сегодня их стоимость - тысячи долларов. История, как устанавливали и сносили памятники Марксу и Энгельсу, или картины-подушки - рядом с телеверсиями экспериментальных спектаклей.
Немецкий арт путешествует по странам с 2013 года. Каждый раз его сопровождают лекции от экспертов. Например, Минск посетят искусствоведы из Дюссельдорфа. Следующий пункт маршрута после Беларуси - Индия.
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