Матрас на стене, смятые книги из алюминия, магазинные тележки и инсталляции из телевизоров. 16 тонн немецкого искусства времен ГДР и ФРГ привезли в Минск из Штутгарта. 400 экспонатов доставили из фондов Института связей с зарубежными странами, такого числа работ не видели еще ни в одной стране. Специально для абстракции полностью изменили экспозиционные залы Дворца искусств. Открытие в 19:00. Выставка будет работать до 12 апреля. И только сегодня вход бесплатный.



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