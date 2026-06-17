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17 июня исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Николая Еременко
17 июня празднуют 100 лет со дня рождения советского и белорусского актера театра и кино, народного артиста СССР Николая Еременко-старшего.
До самого конца жизни актер служил Белорусскому академическому театру имени Янки Купалы в Минске.
А вот в кинематографе он дебютировал довольно поздно, но сразу запомнился масштабной фактурой. В театре и кино он играл военных, советских интеллигентов, рабочих - сплошные социально-правильные герои.
В 1989 году Николай Николаевич был удостоен высшего звания - Народный артист СССР. Человек обладал колоссальной энергией, успевал вести за собой коллектив Купаловского театра, работал и депутатом, и сенатором, и председателем Конфедерации творческих союзов.
И по-мальчишески болел за родное "Динамо", возглавляя минский клуб болельщиков. Скончался Николай Еременко в 2000 году.