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17 июня исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Николая Еременко

17 июня празднуют 100 лет со дня рождения советского и белорусского актера театра и кино, народного артиста СССР Николая Еременко-старшего.

До самого конца жизни актер служил Белорусскому академическому театру имени Янки Купалы в Минске.

А вот в кинематографе он дебютировал довольно поздно, но сразу запомнился масштабной фактурой. В театре и кино он играл военных, советских интеллигентов, рабочих - сплошные социально-правильные герои.

В 1989 году Николай Николаевич был удостоен высшего звания - Народный артист СССР. Человек обладал колоссальной энергией, успевал вести за собой коллектив Купаловского театра, работал и депутатом, и сенатором, и председателем Конфедерации творческих союзов.

И по-мальчишески болел за родное "Динамо", возглавляя минский клуб болельщиков. Скончался Николай Еременко в 2000 году.

Разделы:

КультураКино

Теги:

актеры