17 июня начинается кастинг-турне проектов "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" в Бресте

Уже 17 июня начинается поиск новых голосов на "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+". Белтелерадиокомпания отправилась в 6-е талант-турне.

За 4 недели команда самого титулованного и популярного шоу Беларуси посетит каждый областной центр. Кроме того, прослушивания пройдут в Пинске, Барановичах и Бобруйске.

На других посмотреть и себя показать смогут белорусы от 16 лет. Поют участники кастинга традиционно без фонограммы, а капелла.

Право первым заявить о себе досталось Брестской области. Это вполне заслуженно, ведь триумфаторы проекта "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" родом как раз-таки из Барановичей, но туда кастинг-группа поедет впервые. 16 и 17 июня они будут выбирать лучших среди многих претендентов.

Кастинг будет проходить по улице Богданчука, 125. В 12:00 начнется регистрация заявок, анкеты для них можно заполнить уже сейчас на сайте news.by. Кастинг будет проходить до 18:00.