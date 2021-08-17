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18 августа X-Factor завершит девятидневный марафон телекастингов

Сто съемочных часов и более трех сотен смельчаков, которые воспользовались попыткой показать свой X-Factor. Талант-шоу подводит предварительные итоги перед финальным днем телекастинга.

Завтра команда Белтелерадиокомпании завершит девятидневный марафон второго этапа прослушиваний. Несмотря на количество тех счастливчиков, кто уже пакует чемоданы в тренировочный лагерь, четверка наставников будет работать на площадке до последней песни. Не упустят ни одной заявки. Значит, шанс попасть в следующий этап есть еще у более чем трех десятков участников. Сегодня же на сцену вышли таксисты, банковские работники, пенсионеры и актеры. Получали критику вместе с восхищениями от трех наставников. Сергей Соседов приболел и на время покинул "Беларусьфильм", где и снимают талант-проект.


На этой неделе откроют тренировочный лагерь шоу X-Factor

После финального дня телекастинга в графике X-Factor выходной, а затем сразу несколько автобусов отвезут артистов на базу тренировочного лагеря. Практиковаться под руководством наставников и соревноваться между собой будут на протяжении нескольких дней. Подробности можно будет увидеть в дневниках проекта через месяц, 18 сентября. Напомним, премьерные показы телекастингов в эфире

"Беларусь 1"

2 октября.

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