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19 июля в Летнем амфитеатре Витебска пройдет кульминация конкурса исполнителей эстрадной песни

19 июля Витебск будет прощаться с юбилейным, XXXV "Славянским базаром". В Летнем амфитеатре под закат дня пройдет торжественная церемония закрытия форума. По традиции именитые артисты - а это Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова и Александр Малинин - разделят сцену с молодыми дарованиями.

18 июля в лидерах турнирной таблицы конкурса исполнителей эстрадной песни закрепились участницы из Италии, Казахстана, в шаге до - Грузия.

"В чем секрет успеха? Наверное, оставаться человеком в первую очередь. Я еще не успешна, чтобы такое говорить. Давайте вот завтра успеха добьюсь - и тогда вам скажу заранее", - шутливо отметила представительница Казахстана на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Акерке Амалят.

представительница Казахстана на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск"

Поклонников конкурса не удивить стабильным лидерством Казахстана на "базарном баттле". В степях - четыре высшие награды из Беларуси. И теперь 25-летняя Амалят имеет все шансы увезти на родину юбилейную лиру.

Исключительная "феличита" в двойном размере сейчас у Италии. Рози Альфаро обрела не только 69 баллов и половинку: "василек" расцвел на пальце. Прямо на сцене Летнего амфитеатра разыгралась без пяти минут итальянская свадьба. Она сказала: "Да".

"Это был невероятный опыт для меня. Запомню это навсегда. Если не выступление, то предложение точно", - радостно поделилась представительница Италии на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Рози Альфано (Сорайя).

представительница Италии на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск"

19 стран мира участвуют в конкурсе молодых исполнителей

Эйфория 19 стран мира сконцентрировалась в кулуарах. Оценки - главное ли? Больше рефлексировали о масштабе 6-тысячного легендарного амфитеатра.

"Меня переполняют невероятные эмоции! Это был очень долгий путь, я шла к этому моменту много лет и счастлива наконец-то оказаться здесь, встретить всех своих коллег. Конечно, от всего сердца хочу поблагодарить мою маму - она сделала абсолютно все возможное, чтобы моя мечта сбылась", - отметила представительница Мексики на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Cофия Менесес.

представительница Мексики на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск"

"Это было прекрасно, потому что в этом фестивале есть участники со всего мира, и мы можем использовать музыку, чтобы объединять. Я искренне рад быть здесь и представлять Китай, доносить нашу китайскую культуру моим друзьям и укреплять наше взаимопонимание. Я считаю, что это очень хорошая возможность. Для меня это площадка для того, чтобы показать себя и найти новых друзей", - рассказал представитель Китая на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Фань Чжан.

представитель Китая на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск"

Но роднее других - белоруска Лена Кузнецова. В Год белорусской женщины ее "мировой хит" - это дерзкий гимн о женской силе. Замах на Уитни Хьюстон от владеющего техниками наставника Университета культуры и искусств оценили.

Белорусская королева узнала свои оценки: 66 баллов поставили жюри и эксперты. Казахстан действительно пока вырывается вперед вместе с Грузией, но это еще не значит, что все предрешено. У 24-летней уроженки Новополоцка еще есть право урвать свою победу, ведь завтра она споет вместе с Президентским оркестром.

"В сопровождении оркестра моя песня звучит потрясающе, поверьте. И я думаю, что завтра она получит заветные баллы. Первое, что я сделаю, наверное, высплюсь, потому что голос любит сон", - поделилась представительница Беларуси на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Елена Кузнецова.

представительница Беларуси на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск"

Не до сна было Летнему амфитеатру - с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов Ани Лорак очаровала белорусского зрителя.

Час исключительно живого звука от влюбленной в "Базар" с юности. Дива, не глядя на время в два часа ночи, расщедрилась на уютное общение с журналистами.

Ани Лорак, народная артистка Украины:

"Безумно волнуешься, особенно, не знаю почему, какая-то сцена в "Славянском базаре" очень непростая, волнительная для артистов. Я не верю, что кто-то выходил и не волновался. Я в восторге, потрясающе. Спасибо, Витебск, за теплый прием, каждому, кто сегодня пришел на мое шоу, потому что тяжело высидеть. Во-первых, зрители сидели, получается, и конкурсную программу, то есть уже устали. Но никто не разошелся, все смотрели, слушали, ждали и пели. А энергии сколько у них было! Сегодня зарядили меня, низкий поклон от меня. Спасибо огромное моим зрителям, Витебску, я вас очень люблю. Спасибо".

народная артистка Украины

Планка задана: 19 июля у конкурсантов - славянские хиты, в поддержку - Президентский оркестр. Интрига разрешится в полночь, под финальные фанфары XXXV "Славянского базара в Витебске".

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

Славянский базар 2026Витебскконкурс
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