19 июля в Летнем амфитеатре Витебска пройдет кульминация конкурса исполнителей эстрадной песни

19 июля Витебск будет прощаться с юбилейным, XXXV "Славянским базаром". В Летнем амфитеатре под закат дня пройдет торжественная церемония закрытия форума. По традиции именитые артисты - а это Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова и Александр Малинин - разделят сцену с молодыми дарованиями.

18 июля в лидерах турнирной таблицы конкурса исполнителей эстрадной песни закрепились участницы из Италии, Казахстана, в шаге до - Грузия.

"В чем секрет успеха? Наверное, оставаться человеком в первую очередь. Я еще не успешна, чтобы такое говорить. Давайте вот завтра успеха добьюсь - и тогда вам скажу заранее", - шутливо отметила представительница Казахстана на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Акерке Амалят.

Поклонников конкурса не удивить стабильным лидерством Казахстана на "базарном баттле". В степях - четыре высшие награды из Беларуси. И теперь 25-летняя Амалят имеет все шансы увезти на родину юбилейную лиру.

Исключительная "феличита" в двойном размере сейчас у Италии. Рози Альфаро обрела не только 69 баллов и половинку: "василек" расцвел на пальце. Прямо на сцене Летнего амфитеатра разыгралась без пяти минут итальянская свадьба. Она сказала: "Да".

"Это был невероятный опыт для меня. Запомню это навсегда. Если не выступление, то предложение точно", - радостно поделилась представительница Италии на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Рози Альфано (Сорайя).

19 стран мира участвуют в конкурсе молодых исполнителей

Эйфория 19 стран мира сконцентрировалась в кулуарах. Оценки - главное ли? Больше рефлексировали о масштабе 6-тысячного легендарного амфитеатра.

"Меня переполняют невероятные эмоции! Это был очень долгий путь, я шла к этому моменту много лет и счастлива наконец-то оказаться здесь, встретить всех своих коллег. Конечно, от всего сердца хочу поблагодарить мою маму - она сделала абсолютно все возможное, чтобы моя мечта сбылась", - отметила представительница Мексики на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Cофия Менесес.

"Это было прекрасно, потому что в этом фестивале есть участники со всего мира, и мы можем использовать музыку, чтобы объединять. Я искренне рад быть здесь и представлять Китай, доносить нашу китайскую культуру моим друзьям и укреплять наше взаимопонимание. Я считаю, что это очень хорошая возможность. Для меня это площадка для того, чтобы показать себя и найти новых друзей", - рассказал представитель Китая на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Фань Чжан.

Но роднее других - белоруска Лена Кузнецова. В Год белорусской женщины ее "мировой хит" - это дерзкий гимн о женской силе. Замах на Уитни Хьюстон от владеющего техниками наставника Университета культуры и искусств оценили.

Белорусская королева узнала свои оценки: 66 баллов поставили жюри и эксперты. Казахстан действительно пока вырывается вперед вместе с Грузией, но это еще не значит, что все предрешено. У 24-летней уроженки Новополоцка еще есть право урвать свою победу, ведь завтра она споет вместе с Президентским оркестром.

"В сопровождении оркестра моя песня звучит потрясающе, поверьте. И я думаю, что завтра она получит заветные баллы. Первое, что я сделаю, наверное, высплюсь, потому что голос любит сон", - поделилась представительница Беларуси на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Елена Кузнецова.

Не до сна было Летнему амфитеатру - с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов Ани Лорак очаровала белорусского зрителя.

Час исключительно живого звука от влюбленной в "Базар" с юности. Дива, не глядя на время в два часа ночи, расщедрилась на уютное общение с журналистами.

Ани Лорак, народная артистка Украины:

"Безумно волнуешься, особенно, не знаю почему, какая-то сцена в "Славянском базаре" очень непростая, волнительная для артистов. Я не верю, что кто-то выходил и не волновался. Я в восторге, потрясающе. Спасибо, Витебск, за теплый прием, каждому, кто сегодня пришел на мое шоу, потому что тяжело высидеть. Во-первых, зрители сидели, получается, и конкурсную программу, то есть уже устали. Но никто не разошелся, все смотрели, слушали, ждали и пели. А энергии сколько у них было! Сегодня зарядили меня, низкий поклон от меня. Спасибо огромное моим зрителям, Витебску, я вас очень люблю. Спасибо".

Планка задана: 19 июля у конкурсантов - славянские хиты, в поддержку - Президентский оркестр. Интрига разрешится в полночь, под финальные фанфары XXXV "Славянского базара в Витебске".