"Наше поколение" в ожидании оценки многомиллионной аудитории: 19 ноября организаторы Международного конкурса откроют онлайн-голосование, где и каждый белорус, в том числе, сможет оценить песни из 18 стран мира.

Голосовать можно и за белоруску Марго Зингман. Суперфиналистка "Фактор. BY Дети" накануне впервые опробовала сцену ташкентского Renessans Hall, где 20 ноября и пройдет финал престижного песенного конкурса.

Его роль на международной арене признают страны БРИКС и ШОС.

Международный телевизионный конкурс "Наше поколение" объединил 18 стран мира и четыре континента. Для сравнения: на детском "Евровидении" в 2026 году было 16 стран, и никто не дебютировал и не вернулся на конкурс, а Азербайджан и Хорватия даже отказались от участия. Здесь же на сцене Renessans Hall представлены страны БРИКС, ШОС и, конечно, Европы - впервые участвуют Мальта и Италия.

В Renessans Hall прошла первая репетиция: каждый участник смог попробовать звук, понять, что будет на сцене, как будет расположен свет.

Представительница Беларуси Марго Зингман поделилась первыми впечатлениями после выступления: "Просто потрясающий звук, акустика. Я представляю заполненные трибуны, жюри, всю эту атмосферу конкурса. Я счастлива. Я просто напиталась этой энергией. У меня даже нет слов".

Отвечая на вопрос, все ли получилось, Марго отметила: "Я считаю, все получилось. Насчет инейров - немножечко падают. Но, в принципе, если так произойдет на выступлении, я думаю, это не сильно критично. Главное, чтобы я слышала себя, свой голос. Так все в порядке".

Педагог по вокалу Зарина Титеева, которая слышала ребят всю неделю, отметила высокий уровень конкурсантов. "Если честно, я в восторге от набора конкурсантов. Я в восторге от того, насколько это все профессионально, углубленно и интересно. Каждая страна - это что-то интересное: какая-то новая фантазия, новая задумка. Очень сложно выбрать", - поделилась она.

Ребята обязательно споют свои хиты вживую. Их оценят жюри из 18 стран мира и зрители: онлайн-голосование стартует в 13:00 на официальном сайте конкурса - ourgeneration.su. Проголосовать смогут и зрители, выбрав три фаворита, в том числе можно отдать голос за Беларусь.

Финал Международного конкурса "Наше поколение" состоится уже завтра, 20 ноября, в Renessans Hall, где будет названо имя победителя IV Международного телевизионного конкурса. Телеверсию смогут первыми увидеть зрители 21 ноября на телеканале "Беларусь 1". Онлайн-версия конкурса будет доступна и в Узбекистане.