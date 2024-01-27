19-летний Даниил Савеня покорил музыкальную вершину "Фактор.by"

19-летний Даниил Савеня - победитель шоу "Фактор.by". Уроженец Слуцка, выпускник Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната и нынешний студент Минского государственного колледжа искусств уже успел оставить след в музыкальном мире страны. Несмотря на этот факт, триумф в третьем сезоне шоу "Фактор.by" - особенная вершина, которую он покорил, потому что поет душой. Это почувствовали зрители. Именно путем голосования они выбрали своего победителя из трех суперфиналистов. Как это было? Все подробности в эмоциональном репортаже Нины Можейко.

За час до начала прямого эфира атмосфера в съемочном павильоне была накалена до предела. Кажется, даже зал трещал по швам - посмотреть суперфинал шоу "Фактор.by" решили гораздо больше зрителей, чем было заявлено в списках. И пока суперфиналисты готовились к решающему старту своей карьеры, съемочная группа АТН собирала мнения и лайки.

Они обрушили четвертую стену и вошли во многие дома. Из первых уст рассказали нам непридуманную историю своей жизни без режиссуры и монтажа. Теперь же в этом сценарии новая глава "Фактор.by" - это и есть маленькая жизнь, в которой свои порядки. Троица лучших из лучших показала точку роста. Дала волну: пригодился даже спасательный круг.





Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by": Одна у меня есть эмоция - это гордость за всех нас, за команду, которая делает такой прекрасный проект. Это важно для Беларуси и важно для творческих ребят. Так как есть возможность сказать что-то новое, свежее, нестандартное.

Трансформация - то, что хочет видеть зритель. Таких перевоплощений не только за суперфинальное шоу было предостаточно: команда балансировала на грани неустаревающей классики и передовых технологий.

Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by": Для того чтобы команда не волновалась, продюсеры тоже должны быть спокойны. Каждый выполняет свою задачу - таким образом работает слаженная команда. Ведь мы единственные, кто работает в прямом эфире.

Мастер-класс на сцене "Фактор.by" состоялся от певицы с мировым именем - Ани Лорак - пожелала удачи ребятам в решающий момент подсчета голосов.

Голосование в суперфинале сделали доступнее

Кстати, процедуру голосования сделали доступнее. Во-первых, снизили стоимость звонков и смс, во-вторых, продлили время для сбора голосов - до 15 минут.





Глеб Шульман, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by": Что касается последних трех лет, мы видим реальный рост аудитории, рост просмотров и положительного отношения к нашему шоу.

И это сработало! Почти 90 тыс. голосов было собрано - внушительная цифра даже для суперфинала. Когда фаворит был определен - со сцены прозвучали главные слова. Третий сезон подряд в шоу "Фактор.by" побеждает молодой человек. И это Даниил Савеня. Прекрасный артист, молодой Паваротти - множество синонимов. Между прочим, режиссер поблагодарил всех за сезон - третий сезон "Фактор.by". Все звезды сошлись на этой сцене.

"Однозначно я могу сказать, что свершилось чудо", - с великой радостью и гордостью отмечает победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня.





Иван Эйсмонт, генеральный продюсер шоу "Фактор.by", Председатель Белтелерадиокомпании: Мне кажется, шоу получилось. Я называл цифры больше 120 млн просмотров только на наших станицах YouTube. Это первое место в телевизионном рейтинге, а самое главное, согласитесь, хорошие ребята. Я уверен, что будут новые артисты, мы поможем. Но самое главное, что страна обратила на них внимание .