Победителей будет двое - по версии международного жюри и по версии зрительского онлайн-голосования

Голос "Нашего поколения" станет известен 20 ноября. В Ташкенте пройдет финал Международного телеконкурса.

Победителя определят с помощью баллов от жюри, что уже прибыли в Узбекистан из 18 стран, и итогов зрительского онлайн-голосования, которое продолжается и в эти минуты. Поддерживаем и болеем за белоруску Марго Зингман. 20 ноября ей предстоит держать ладонями свет.

Вечером 19 ноября завершился генеральный прогон.

Хореография светом от создателей признанного "Фактор. BY" - команда флагмана Белтелерадиокомпании курирует каждый технический шаг.

Позади Марго - восходящее солнце. В кульминации оно должно стать энергией буквально в ее руках. Специально для финала подобран летящий образ и ювелирный аксессуар. Благодаря ему все пространство Renaissance Hall озарится. Теперь важно - задержать луч, и пока Марго держит ладонями этот свет, все ее волнение - в руках бабушки.

"Дрожь есть, когда объявляют ее, когда она выходит на сцену, через себя все пропускаешь. Вижу ее эмоции. Как она говорит: "Выхожу на сцену и расцветаю, это мое место". Она работает, как положено, большая молодец, и мы все ей верим. Если бывает какая-то заминочка, она тут же остановится, ее исправит, то есть все идет хорошо", - поделилась бабушка Марго Зингман Татьяна Денисевич.

Во время финала конкурсанты не будут мандражировать по гримеркам. Им отведен специальный партер у сцены для поддержки друг друга. На генеральном прогоне они впервые услышали песни от и до.

Марго Зингман, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Участники, конечно, лучшие из лучших. Я даже не представляю, как будет сложно жюри выбирать победителя, но мы уже все тут победители, мы представители стран, и это о многом говорит. Конечно, все хотят победить, но я не исключение, но мы все огромные молодцы, все участники просто прекрасны. Хочу рассказать маленький момент. В моем выступлении, прямо на кульминации, у меня выключили инейры. Я вообще себя не слышала, но я старалась держать себя, и я думаю, что все было нормально. По крайней мере, я не услышала, если где-то накосячила".

В зале и наставник Марго по "Фактор. BY Дети" Настя Кравченко, но на прогоне она нарочито не слушала остальных. 20 ноября представительнице Беларуси на "Интервидении" выступать в качестве жюри.

Настя Кравченко, член жюри от Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Очень почетная миссия. Я вспоминаю, насколько для меня было важно стоять на сцене, пусть и на другом конкурсе, но по сути детский конкурс ничем не отличается от взрослого. Детки также переживают, и я буду тоже переживать на этом месте и за нашу Маргошу, и за себя. Мы достойны, действительно, одержать победу. Понятное дело, что мы обожаем наших соседей, но музыка не имеет правильного геополитических вопросов. По крайней мере, в голове, душе и сердце мне хочется, чтобы музыка, талант были преимущественными".

Это не конкурс, а внеочередной культурный саммит нового объединения "Нашего поколения", где Соединенные Штаты желают Китаю удачи перед выступлением, а Италия приветствует Беларусь на "нашай матчынай мове".

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер конкурса, учредитель Академии современного искусства (Россия):

"Мир может вообще выглядеть по-другому, без границ. Все так же будут встречаться и ездить друг к другу, как сейчас мы для детей устроили этот праздник. Они вообще не чувствуют, что они из разных стран или у них что-то по-другому. Смотрю сейчас репетиции, будет финал, какие разные национальные краски, вообще совершенно другие, но при этом они выходят со сцены и объединяются. Тут уже не играют роли ни культура, ни цвет кожи, ни их язык, они все вместе, они команда, они поют, танцуют и не чувствуют никакой конкуренции".

Уже вечером 20 ноября официальный гимн "Нашего поколения" прозвучит на бис, и зрители узнают имена победителей - их будет двое: победитель по версии международного жюри и абсолютный победитель, учитывая голоса зрительского онлайн-голосования. Именно этот человек выйдет на сцену и получит ту самую триумфальную награду.