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2020. Культурная хроника уходящего года
Культурные итоги года. На связи с нами на связи Большой театр. Передаём слово коллегам.
Впервые за 65 лет узнаваемое приветствие Welcome to the Eurovision song contest (или "Добро пожаловать на конкурс песни "Евровидение") не прозвучало в международном эфире. Пандемия не оставила шансов десяткам стран собраться вместе в Нидерландах и организовать популярное шоу для многомиллионной аудитории. Взамен лишь утешительный телепроект. Концерт без победителей и проигравших.
Чтобы "Евровидение" и вовсе не стало историей, организаторы пересмотрели положение конкурса. На будущее разработали несколько сценариев проведения шоу. Какой из них применить - будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Впервые опробовали дистанционный формат на детском конкурсе.
Каждая страна-участница представила свое выступление в записи. Соревновательная часть происходила в прямом эфире. По итогам голосования представительница нашей страны Арина Пехтерева вошла в топ-5.
И если кинофестиваль "Лістапад" повторил судьбу “Евровидения”, то другой важный для нашей страны форум - "Славянский базар" - не стал на паузу в ковидный сезон.
В Витебском амфитеатре спели Газманов, Гурцкая, Лолита. Стойкость фестиваля настолько впечатлила аудитории, что "Славянский базар" попал в список самых популярных запросов Google 2020 года в Беларуси в категории “ТВ-шоу года”.
В связи с пандемией культурная и духовная жизнь стала переходить из реального мира в виртуальный. Артисты организовывали свои концерты в интернете, а иерархи православной и католической церквей призвали верующих воздержаться от посещения храмов и следить за трансляциями служб на YouTube.
В эпоху дистанцирования музеи были вынуждены проводить вернисажи онлайн. Когда холлы Национального художественного стали пустовать, сотрудники перевернули ситуацию в свою пользу. Так затеяли сверку сохранности произведений искусства. Продолжают и работу над музейным кварталом - строители уже соединили главное здание с новыми корпусами.
2020 - завершающий год в пятилетней госпрограмме "Культура". Масштабный проект от развития творческих инициатив до сохранения национального наследия. За это время провели реставрационные работы 585 памятников архитектуры.
В уходящем году столичному Дому губернатора на площади Свободы, 7 вернули исторический облик. Завершилась реконструкция с элементами реставрации гимназии-колледжа при Академии музыки. Благодаря новому проекту у маленькой консерватории появилось больше площадей для творчества. Это дополнительные классы и даже своя звукозаписывающая студия.
Восстановление памятников архитектуры как никогда стало актуальным в ковидный год. Ведь пока границы закрыты, белорусы активно путешествовали внутри страны. Фонд президента Беларуси направил средства на реставрацию ряда объектов со статусом историко-культурной ценности. Строительные работы велись в костеле в Мстиславле, Кревском и Гольшанском замках, а также каплице-усыпальнице рода Ожешко в Закозеле.
В 2020 пришлось восстанавливать не только архитектурные объекты, но и творческие коллективы. Так, в свой юбилейный год Купаловский театр обновляет труппу. На старейших подмостках страны проводится кастинг. Коллектив приступит к постановке "Павлинки". Премьеру обещают уже в январе.
Масочный режим и шахматная рассадка в зрительном зале - публика по-новому стала наслаждаться высоким искусством. По причине сложной эпидемиологической обстановки некоторым театрам приходилось уходить на самоизоляцию. На непродолжительном карантине были Большой и Горьковский. Но даже локдаун не остановил творческий процесс - труппы проводили репетиции по Zoom. И даже в таких условиях продолжили давать премьеры.
Готовы выкладываться на полную и давать спектакли даже для одного человека в зале. С надеждой, что вскоре зрители смогут снять маски, а следующий год принесет меньше импровизаций и экспромта, чем 2020.
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