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20-метровая въездная арка в Могилев торжественно открыта

К Форуму регионов у Могилева появилась еще одна визитная карточка. Торжественно открыта 20-метровая въездная арка по Минскому шоссе. На ее возведение понадобилось почти полторы тысячи тонн бетона. 

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Арку украшают барельефы высоких наград, которых удостоена Могилевская область. Это ордена Отечественной войны І степени и Ленина. К слову, в основании арки заложена капсула с посланием будущим жителям областного центра.

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В вечернее время въездная арка в Могилев будет подсвечена.

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