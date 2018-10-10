20-метровая въездная арка в Могилев торжественно открыта

К Форуму регионов у Могилева появилась еще одна визитная карточка. Торжественно открыта 20-метровая въездная арка по Минскому шоссе. На ее возведение понадобилось почти полторы тысячи тонн бетона.

Арку украшают барельефы высоких наград, которых удостоена Могилевская область. Это ордена Отечественной войны І степени и Ленина. К слову, в основании арки заложена капсула с посланием будущим жителям областного центра.