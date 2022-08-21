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21 августа последний день предкастингов на "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"
Факт
Сегодня последний день предкастингов на шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+". Если вы по каким-то причинам откладывали поход на прослушивание и до сих пор не подали заявку на сайте Белтелерадиокомпании, то еще можете успеть показать себя продюсерской группе проекта.
С 10 часов начинается регистрация участников, а в полдень стартует прослушивание. С нас - шанс, а с Вас - песня. А лучше 2-3 разноплановые, чтобы точно проявить себя со всех сторон. Те же условия для участников золотого возраста. Приходите удивлять и удивляться!
Первые эпизоды шоу "ФАКТОР.BY" выйдут в октябре.
14 октября стартуют дневники проекта. А вот вокальное состязание среди представителей старшего возраста ждем в эфире "Беларусь 1" весной.
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