21 августа последний день предкастингов на "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"

Сегодня последний день предкастингов на шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+". Если вы по каким-то причинам откладывали поход на прослушивание и до сих пор не подали заявку на сайте Белтелерадиокомпании, то еще можете успеть показать себя продюсерской группе проекта.



С 10 часов начинается регистрация участников, а в полдень стартует прослушивание. С нас - шанс, а с Вас - песня. А лучше 2-3 разноплановые, чтобы точно проявить себя со всех сторон. Те же условия для участников золотого возраста. Приходите удивлять и удивляться!



Первые эпизоды шоу "ФАКТОР.BY" выйдут в октябре.

14 октября стартуют дневники проекта. А вот вокальное состязание среди представителей старшего возраста ждем в эфире "Беларусь 1" весной.