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22-метровая ложка встречает гостей на входе в Березинский центр ремесел
Заглянуть в историю дворца Радзивиллов, посетить Музей слуцких поясов и ощутить прелесть голубых озер. Проект "Минщина удивительная" знакомит с достопримечательностями области, местами, где следует побывать каждому жителю столичного региона. В Березино это центр народных ремесел. Какие домодельные экспонаты стали брендом района, расскажет Наталья Кузьмицкая.
Пояса, самовары, вытинанки - у каждого района есть свои особенности.
История этого, на первый взгляд, обычного столового предмета началась 8 лет назад, когда была принята программа по возрождению белорусских ремесел. Именно в то время местные умельцы увлеклись стародавним народным промыслом - ложкарством.
В Березинском центре народных ремесел собрана богатая коллекция этих столовых приборов и множество интересных фактов о них. Вот ложки обрядовые - на свадьбу, сувенирные с замысловатыми узорами - количество экспонатов превзошло за две сотни, большинство из них сделано руками мастеров.
Есть здесь и самая большая в мире - 22-метровая ложка-дракон, она, конечно, не поместилась в комнаты музея - встречает гостей на входе в центр ремесел.
Евгений Осипов - мастер, известный далеко за пределами Березинского района. Его работы удивляют и восхищают. Учитель по профессии 20 лет назад самостоятельно освоил нелегкое ремесло - резьба. Сейчас в его руках любой материал становится податливым, готовым принять любую форму, которую пожелает мастер. Свои знания сегодня передает другим, учит детей и взрослых работать с деревом на особых мастер-классах.
Как ложка стола брендом района, так Березино - своеобразной столицей резьбы, где собираются лучшие мастера страны и создают настоящие шедевры деревянного искусства, которые необходимо обязательно увидеть.
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