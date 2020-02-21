23 февраля Олег Газманов выступит в Минске с Президентским оркестром

Эксклюзив АТН. 23 февраля Олег Газманов выступит в Минске вместе с Президентским оркестром. Нам удалось получить эксклюзивный комментарий известного артиста. Певец волнуется, но очень надеется, что праздник получится.И приглашает всех!



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