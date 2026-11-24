В Доме радио продолжается решающий, третий тур Республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі".

Юные инструменталисты свои номера уже представили, а 24 ноября днем прослушивания стартуют у вокалистов: в 15:00 перед жюри выступят исполнители в номинации "Академический вокал".

На этой неделе конкурсную эстафету также примут эстрадные певцы и коллективы направления "Наследие".

А тем временем полным ходом идут репетиции с симфоническим оркестром. С ним солисты старшей возрастной группы выступят 30 ноября - это станет ярким финальным аккордом конкурсных прослушиваний.