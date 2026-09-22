250 участников из 13 стран: Минск принимает V Международный творческий фестиваль белорусов мира

Талантливые белорусы со всех концов мира съезжаются в эти дни в столицу Беларуси. Минск готовится принять V Международный фестиваль белорусов света. География - от ближнего зарубежья и стран Балтии до США и Иордании. В составе делегаций - народные мастера, вокалисты и творческие коллективы.

В эти дни Беларусь вновь собирает земляков. В 2026 году участие в фестивале примут 250 участников из 13 стран мира: это представители белорусской диаспоры из Америки, Германии, Италии, Иордании, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России.

Любовь Богдат, председатель общественного объединения "Культурный центр "Беларусь" (Казахстан):

"В каждых странах какое-то своеобразие в исполнении той же белорусской песни. Этот фестиваль как мастер-класс для нас. Мы же все равно далековато от Беларуси. Можно какие-то акценты, детали, подловить, увидеть, как это делают другие коллективы, то есть это своего рода такая школа мастерства".

Первые акценты расставят уже 23 сентября: программу откроют пресс-конференция и диалоговая площадка "Беларусь гасцінная". Творческим центром притяжения станет гала-концерт, который соберет соотечественников со всего мира на одной сцене.

Мастера искусств и народные коллективы встретятся в Минском городском дворце культуры 24 сентября. Главное новшество фестиваля - День молодежи, его программа стартует 25 сентября.

"Это в наших корнях, это та потребность петь, танцевать, плести из соломы потрясающие вещи и пропагандировать это, продвигать это дальше в народе. А белорусам хочу сказать пожелание: научиться ценить то, что у вас есть, потому что только на расстоянии ты понимаешь, чего ты лишаешься. Моя мама уехала в Карелию в 1953 году. Она нас воспитывала так, что у нас не было такого "люби, люби", это внутренняя потребность - любить Беларусь. Поэтому мы вас очень сильно любим, мы с вами едины, мы непобедимы. Всегда знайте, что мы у вас есть", - отметила председатель РОО "Национально-культурная автономия белорусов Карелии", зампредседателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Светлана Барташевич.

В этом году красной строкой пройдет тема белорусской женщины. Духовным лейтмотивом форума станет образ матери как главного хранителя национальной идентичности. Через призму этого символа фестиваль транслирует ключевую идею: Беларусь остается незыблемым оплотом и домом для каждого своего гражданина, независимо от географии и расстояний.