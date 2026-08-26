26 августа будет объявлено имя представителя Беларуси на конкурсе детской песни "Наше поколение"

Наше поколение" возвращается на международную арену. В этот раз Узбекистан примет IV Международный конкурс детской авторской песни. Сцена объединит юные таланты стран БРИКС и Африки 20 ноября в Ташкенте.

В 2025 году в Москве выступали дети из 16 стран мира. В прямом эфире за конкурсом следили более 30 млн человек. Победу одержал Мадагаскар.

И снова Белтелерадиокомпания в статусе соорганизатора культурного форума. Холдинг в числе первых поддержали конкурс и с первого участия задаем высокую планку.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "У нас уже есть опыт сотрудничества с нашими российскими коллегами, нам нравится, как это выглядит. Вы знаете, что в последние годы до появления "Фактора.BY. Дети" существовали проблемы с детскими конкурсами, с телевизионными фестивалями. И это одна из тех площадок, где наши дети могут себя проявить на международном уровне. Это абсолютная, как мне кажется, по форме и содержанию альтернатива детскому "Евровидению", в котором мы уже долгое время не участвуем в связи с тем, что этот конкурс стал крайне политизированным. И это отличная возможность детям поучаствовать, и нам поработать, и контент хороший. Была хорошая доля телесмотрения и рейтинг. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в этом конкурсе. Наша делегация в ноябре отправится в Ташкент".

26 августа будет объявлено имя представителя Беларуси на престижном мультикультурном конкурсе.