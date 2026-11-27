27 ноября музыкальная эстафета "Славянского базара" добралась до Брестской области. Региональный отбор пройдет в Барановичах в городском Доме культуры по адресу: улица Ленина, 4а.

Первыми на сцену в 12:00 выйдут юные артисты - претенденты на участие в детском музыкальном конкурсе. В 14:00 прослушивания начнутся для взрослых исполнителей эстрадной песни. Лучшие пять вокалистов с каждой возрастной категории получат шанс представить свой регион в следующем туре.