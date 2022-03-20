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27 марта состоится юбилейный концерт ансамбля народной музыки "Бяседа"
Споем и станцуем с "Бяседай". Ровно через неделю - в воскресенье, 27 марта - состоится большой праздничный концерт ансамбля народной музыки. Вечер посвящен 30-летию коллектива Белтелерадиокомпании и персональному юбилею бессменного художественного руководителя, народного артиста Беларуси композитора Леонида Захлевного. В программе почти четыре десятка композиций на два отделения. Это ансамблевое исполнение, сольное и инструментальное совершенно различных жанров: лирические и шуточные песни, посвященные семейным торжествам, народным обрядам.
Много написали песен, разучили, многие звучат уже и по радио. И в том числе одна треть новых произведений будет звучать в этом концерте, думаю. И, конечно, будут звучать и те песни, которые люди ждут, которые полюбились.
Праздничный концерт ансамбля народной музыки "Бяседа" и народного артиста Беларуси Леонида Захлевного состоится 27 марта в 19:00 в концертном зале "Минск".
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