27 марта состоится юбилейный концерт ансамбля народной музыки "Бяседа"

Много написали песен, разучили, многие звучат уже и по радио. И в том числе одна треть новых произведений будет звучать в этом концерте, думаю. И, конечно, будут звучать и те песни, которые люди ждут, которые полюбились.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа"