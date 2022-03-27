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27 марта - Всемирный день театра

Сегодня торжествуют даже самые драматические подмостки! Праздник у каждого театра по всему миру. День-посвящение создателям спектаклей утвержден ЮНЕСКО 61 год назад.

В Беларуси действует 28 государственных театров, из них 3 музыкальных, 7кукольных и 18 - отвечают за драматические постановки
Стать постоянным театралом могут не только минчане. В каждом областном центре - по два официальных подмостка минимум. Премьеры - каждый сезон. Только за минувший год в стране их было дано 143. Накануне "Спящую красавицу" снова разбудили в Большом. Реверанс Петипа - от народного артиста Советского союза Валентина Елизарьева!

Балет прошел при аншлаге. И на сегодня в кассах не осталось ни одного билета. Ценителей искусства "на пуантах" не становится меньше.


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