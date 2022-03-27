27 марта - Всемирный день театра

Сегодня торжествуют даже самые драматические подмостки! Праздник у каждого театра по всему миру. День-посвящение создателям спектаклей утвержден ЮНЕСКО 61 год назад.



В Беларуси действует 28 государственных театров, из них 3 музыкальных, 7кукольных и 18 - отвечают за драматические постановки

Стать постоянным театралом могут не только минчане. В каждом областном центре - по два официальных подмостка минимум. Премьеры - каждый сезон. Только за минувший год в стране их было дано 143. Накануне "Спящую красавицу" снова разбудили в Большом. Реверанс Петипа - от народного артиста Советского союза Валентина Елизарьева!