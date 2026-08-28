28 августа пройдет финальный день съемок телекастингов 6-го сезона талант-шоу "Фактор.ВY"

28 августа - финальный день съемок телекастингов 6-го сезона талант-шоу "Фактор.ВY". Звездные наставники уже услышали более полусотни историй. Прослушивания перед звездным жюри - один из самых волнительных этапов, ведь для большинства участников это еще и первый выход на большую сцену. Но впереди новая игра на выбывание - тренировочный лагерь.

Больше месяца герои сюжета ждали заветное СМС: "Вы прошли на съемки телекастингов талант-шоу "Фактор.ВY". Правда, далеко не все получили право выступить на этой сцене. Блестящая четверка наставников уже вынесла вердикт более полусотни человек.

Съемки телекастингов идут фактически в режиме нон-стоп. Общий сбор группы в 9:00. Камеры, естественно, не выключаются на протяжении всего дня: все приходят рано и уходят далеко за полночь. К слову, 20 объективов ежедневно здесь фиксируют эмоции участников и членов жюри.

"Я всегда мечтала поучаствовать в "Фактор.ВY", честно говоря, но внутренне было ощущение такое, что я не готова была. Вы знаете, если бы я прошла на "Фактор.ВY" в 17 лет, я бы, возможно, потом не хотела смотреть это выступление. А сейчас, когда мне уже 29, и в моей жизни, и в моем сердце есть определенный жизненный опыт, я не говорю про сценический, я говорю именно про жизненный. И когда я чувствую, что мне есть что сказать в песне, я рада быть именно сегодня здесь. И я уже говорила не раз на других интервью о том, что я искренне считаю, что "Фактор.ВY" - это лучший проект в СНГ, который действительно может мне помочь исполнить мою самую главную мечту - это выйти на мировую сцену", - рассказала участница телекастинга "Фактор.ВY".

"Мне хочется саморазвиваться, и в первую очередь, наверное, я сюда пришел ради самолечения, потому что у меня есть психосоматический диагноз, с которым я справляюсь вот уже 6 лет. И я думаю, что опыт выступления, особенно таких масштабных, конкурсных, все-таки дают какой-то свежий глоток воздуха к тому, чтобы я стал более свободен в своем голосе", - поделился участник телекастинга "Фактор.ВY".

Пока участники не могут раскрывать всех подробностей своих выступлений, в тайне остаются все "да" и "нет" от наставников. Правда, есть небольшой лайфхак, как все-таки заглянуть в закулисье проекта: в эфире новостей на "Первом информационном" и "Беларусь 1", а также можно следить за ходом событий на проекте фактически в режиме онлайн в Instagram-аккаунте "Фактор.ВY".

Звездный час участников настанет уже 16 октября - день премьеры 1-й серии 6-го сезона талант-шоу "Фактор.ВY". До этого времени практически все под грифом "секретно".