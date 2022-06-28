28 июня в Беларуси День памяти народного поэта - 80 лет со дня смерти Янки Купалы

В Беларуси День памяти народного поэта Янки Купалы. "Жальбины" во имя Песняра пройдут 28 июня. В 16:00 у его могилы на Военном кладбище прочтут стихи-посвящения народному поэту Беларуси. Янки Купалы не стало ровно 80 лет назад. Его трагическая смерть в гостинице "Москва" до сих пор считается нерассекреченной тайной столетия. Похороны поэта прошли 1 июля 1942 года в Москве, а через 20 лет прах перезахоронили на Военном кладбище в Минске. "Жальбины" проведут члены Союза писателей Беларуси, а к подножию памятника возложат любимые цветы Купалы - белые розы.