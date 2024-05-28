28 мая большой сольный концерт ансамбля "Крыжачок" пройдет на сцене Белгосфилармонии

Уже в следующем году коллектив Белгосуниверситета отпразднует 80-летний юбилей, однако и в этом году покажет как свои хитовые постановки, так и новые номера. Конечно же, специальной хореографической сюитой будет подчеркнута дата освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которую в этом году празднует наша страна, что символично для "Крыжачка", ведь в его первый состав входили парни и девушки, вернувшиеся с войны. Сегодня в зале филармонии ожидается аншлаг.