3 белорусских фильма номинированы на Международную кинопремию "Бриллиантовая бабочка"

Уже 12 ноября в Москве состоится церемония вручения II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Награды вручат в 12 номинациях. На евразийский "Оскар" претендуют и белорусские кинематографисты. Среди номинантов - "Классная" режиссера Кирилла Халецкого, картина "Одно на двоих" Ивана Павлова и кинолента "Переломный момент" Дмитрия Сороки.

Первая кинопремия состоялась в 2025 году. В этот раз "Бриллиантовая бабочка" объединила номинантов из 19 стран мира. Для многих премия - это возможность впервые громко заявить о себе.