30 октября в Минске официально стартует XXXII Международный кинофестиваль "Лістапад". На ближайшую неделю белорусская столица превратится в центр притяжения для кинематографистов со всего мира.

График первого дня расписан буквально по минутам, а в эти часы организаторы и участники завершают последние приготовления к главному кинособытию года.

Красные ковровые дорожки практически смонтированы, столичные кинотеатры сияют в ожидании зрителей, а Минск замер в предвкушении грандиозного праздника. Фестивальный дух уже чувствуется на улицах города - масштаб нынешнего "Лiстапада" действительно поражает воображение.

В семи конкурсных программах - от игрового кино до анимации - за Гран-при поборются кинематографисты более чем из 25 стран. Оценивать их работы будет международная судейская коллегия, в состав которой вошли 27 признанных экспертов индустрии.

29 октября первые авиарейсы доставили в Минск именитых мастеров экрана. В белорусскую столицу уже прилетел известный актер Рустам Сагдуллаев.

"Во-первых, большое спасибо, что приглашают. Во-вторых, это, наверное, неотъемлемая часть кинематографиста - быть в гуще "киношных" событий. Вы еще сумели сохранить фестиваль, приглашать гостей и показывать добрые фильмы. Это хвала и честь", - поделился актер, лауреат спецприза Президента Беларуси (Узбекистан) Рустам Сагдуллаев.

Масштабная карта киноплощадок в эти дни охватит сразу 5 главных кинотеатров города. Главным штабом фестиваля станет кинотеатр "Москва". Основной игровой конкурс традиционно примет кинотеатр "Центральный". Обновленная "Победа" на ул. Интернациональной полностью отдана под молодежные проекты и показы национальных киношкол.

Детский и юношеский конкурс "Лiстападзiк" обоснуется в залах "Пионера", а лучшие фестивальные мультфильмы со всего мира зрителям покажут в кинотеатре "Беларусь".

Буквально через несколько часов в кинотеатре "Москва" начнется официальная пресс-конференция. А уже в 18:00 на этой площадке дадут торжественный старт кинонеделе. Сразу после церемонии открытия зрителей ждет главная премьера - масштабная российско-белорусская драма "Батька Минай. Партизанская легенда".