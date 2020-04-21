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30 белорусских сказок в стиле фэнтези впервые собрали в одной книге

30 белорусских сказок в стиле фэнтези, которым уже более века, впервые интерпретировали и собрали в одной книге. Издание "Вядзьмар, які рабіўся ваўком" презентовали сегодня в центральной Белкниге. Рукописные предания о драконах и оборотнях находились в разных уголках страны - их собирал внук народного писателя БССР Янки Брыля - Антон Брыль. Он провел большую научную работу по изучению материала, сопоставил авторов рукописей и их месторождение. Теперь на 120 страницах - 70 иллюстраций и близкие к оригиналу истории.

На книжных полках с завтрашнего дня - более полутора тысяч экземпляров. Видеоконференцию об издании можно найти на ютуб-канале Белкниги.

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