30 белорусских сказок в стиле фэнтези впервые собрали в одной книге

30 белорусских сказок в стиле фэнтези, которым уже более века, впервые интерпретировали и собрали в одной книге. Издание "Вядзьмар, які рабіўся ваўком" презентовали сегодня в центральной Белкниге. Рукописные предания о драконах и оборотнях находились в разных уголках страны - их собирал внук народного писателя БССР Янки Брыля - Антон Брыль. Он провел большую научную работу по изучению материала, сопоставил авторов рукописей и их месторождение. Теперь на 120 страницах - 70 иллюстраций и близкие к оригиналу истории.



На книжных полках с завтрашнего дня - более полутора тысяч экземпляров. Видеоконференцию об издании можно найти на ютуб-канале Белкниги.



