31 октября в кинотеатре "Москва" пройдет памятный вечер к 90-летию режиссера Виктора Турова

31 октября в 17:00 в минском кинотеатре "Москва" состоится памятное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося кинорежиссера, народного артиста БССР и СССР Виктора Турова. Встреча пройдет под названием "Кино, которое остается с нами" и станет частью программы Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Виктор Туров родился 25 октября 1936 года в Могилеве. В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, много лет работал на киностудии "Беларусьфильм", а с 1976 по 1981 год был первым секретарем Союза кинематографистов Беларуси.

Творческое наследие Турова занимает особое место не только в истории белорусского и советского кино, но и входит в золотой фонд мирового кинематографа. Сквозной темой его работ стала война как величайшая трагедия общества и каждого человека.

Виктор Туров стоял у истоков создания собственной школы подготовки кинокадров в Беларуси. С 1989 по 1996 год он преподавал в Белорусской государственной академии искусств, где в качестве профессора вел режиссерскую мастерскую.

Будучи художественным руководителем киностудии, Туров стал инициатором создания творческих мастерских по подготовке режиссеров и кинодраматургов непосредственно на базе "Беларусьфильма" с целью сформировать национальную школу кинодраматургии и практической режиссуры.

К юбилею режиссера подготовлена обширная программа. С 23 октября в Музее истории белорусского кино работает выставка, посвященная творчеству Турова. Ретроспектива его фильмов пройдет в кинотеатрах страны. Планируется открытие Музея, посвященного творчеству режиссера, в кинотеатре "Родина" в Могилеве.

В памятном вечере примут участие народный артист РФ Николай Бурляев, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, заслуженная артистка РФ Елена Борзова, народная артистка БССР Мария Захаревич, заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин и режиссер-постановщик киностудии "Беларусьфильм" Иван Павлов.

Организаторами мероприятия выступят Министерство культуры Беларуси, Белорусский союз кинематографистов, Национальная киностудия "Беларусьфильм", УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома и Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов.

Фото: sb.by